الدفاع الروسية: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تسبب "حرقة" في معدة بولتون

علّق نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، على كلمات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في مذكراته عن مفاوضات التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تسبب "حرقة في معدة" بولتون.

موسكو - سبوتنيك. وقال فومين للصحفيين: "على الأرجح تسبب الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخ العلاقات الثنائية حرقة لمعدة المؤلف".

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق حول التهديد المتزايد للصين هو تشويه للحقائق: "فيما يتعلق بتصريحات جون بولتون حول التهديد المتزايد من الصين، أريد أن أؤكد أن هذا تشويه للحقائق".

وأكد فومين أن روسيا لا تعتبر نشاط الصين في مجال الصواريخ تهديدا للأمن: "نحن لا نعتبر نشاط الصين في مجال الصواريخ تهديدا للأمن، ولا ننظر إليه كسبب في تقويض معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وأكد المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف مستوياتهم، على ضرورة ضم الصين إلى المحادثات حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3) ، التي أبرمت في عام 2010 وتنتهي مدة سريانها في شباط / فبراير 2021، التي أعلنت بكين من جانبها بأنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.