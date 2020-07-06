الكرملين: بوتين وحمد بن عيسى يبحثان التسوية السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسائل التسوية السياسية للأزمة السورية.

وجاء في بيان الكرملين بهذا الشأن: "تم بحث مسألة التسوية السياسية للأزمة السورية، بما في ذلك، في ضوء نتائج المؤتمر الأخير لقادة الدول الضامنة لعملية أستانا".

وأضاف بيان الكرملين قائلا إن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نجاح استحقاق التصويت على التعديلات الدستورية الروسية".

وأضاف البيان إن "ملك البحرين هنأ رئيس روسيا والشعب الروسي بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأشار البيان إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب البحريني.