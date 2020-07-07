روسكوسموس: الجاسوس الروسي المرتبط بـ"الناتو" لم يستطع الوصول إلى أسرار الدولة

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مستشار رئيس الشركة المتهم بالخيانة العظمى، لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى البيانات السرية.

تم اعتقال سافرونوف، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقًا للمخابرات الروسية، قام الجاسوس بجمع وتسليم معلومات إلى ممثل إحدى خدمات الناتو الخاصة حول التعاون العسكري والدفاع والأمن في روسيا. وقال متحدث باسم "روسكوسموس" إن اعتقال سافرونوف لا علاقة له بعمله في الشركة الحكومية.

وجاء في بيان الشركة: "يفيد المكتب الصحفي لشركة "روسكوسموس" الحكومية بأن السلطات الأمنية، احتجزت اليوم مستشار المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، إي. إي. سافرونوف، المتهم بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة العظمى)".

ويمكن أن تصل العقوبة إلى 20 سنة في السجن. وتم فتح قضية جنائية. في الوقت نفسه، كما أوضحت السكرتيرة الصحفية لمحكمة ليفورتوفو كسينيا بيرفوفلاسينكو، لا يزال سافرونوف يتعامل معه كمشتبه به. وفي المستقبل القريب سوف ينظرون في مسألة اعتقاله.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، محامي سافرونوف وصل إلى جهاز الأمن الفيدرالي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتصال بالمحتجز.