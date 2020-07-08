الجيش الروسي يتسلم السلاح الذي "أرعب" الولايات المتحدة

أعلن قائد عسكري روسي رفيع المستوى عن بدء استخدام منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسي من طراز "إس-500 بروميثيوس" للجيش الروسي لتدخل الخدمة الفعلية في المستقبل القريب.

وبحسب وسائل إعلام روسية، أشار قائد قوات الصواريخ التابعة للقوات الجوية الروسية، اللواء سيرغي باباكوف، إلى أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات يتمتع بخصائص تجعله نظاما دفاعيا ليس له نظير.

ووفقا للمسؤول العسكري فإن خصائص الدفاع الجوي " إس - 500 " تمكنه من تدمير، بالإضافة إلى الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية والقذائف التسيارية، وسيكون قادرًا على اكتشاف وضرب أهداف فرط صوتية، بالإضافة إلى تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ فرط الصوتية في الفضاء القريب من الأرض.

وأضاف باباكوف أن منظومة "إس - 500 بروميثيوس" تستطيع تدمير طائرات تفوق سرعة الصوت والطائرات والطائرات بدون طيار.

يذكر أن منظومة "إس - 500" هي المنظومة الأكثر غموضا، وذلك بسبب قلة المعلومات حولها وخصائصها المجهولة.

ووفقا للمصادر المعلنة، يبلغ نصف قطر منطقة التدمير الخاصة بمنظومة "إس - 500" نحو 600 كيلومتر. ومن حيث خواصها، فإن "إس - 500" ستتفوق وبشكل كبير على منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" ومنافستها الأمريكية "باتريوت" المتقدمة.