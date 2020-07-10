روسيا والولايات المتحدة تتفقان على عقد اجتماع بشأن الفضاء في أواخر الشهر الجاري

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن التحضير لعقد جلسة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الفضاء الخارجي في أواخر شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين موسكو وواشنطن سيكون بإشراف نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة النووية مارشال بيلينغسلي في أواخر هذا الشهر".

وأضاف لافروف قائلا: "اتفق المسؤولان على إنشاء ثلاث مجموعات عمل في إطار العملية التي يشرفون عليها. أعتقد أنه من 25 يوليو إلى 30 أو من 27 إلى 30 يوليو سيعقدون اجتماعا لمجموعة العمل المعنية بالفضاء في فيينا".

وتابع لافروف قائلا "دعنا نرى، نحن لا نرفض أبدا التحدث والحوار".

وعقدت المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في فيينا يومي 22 و 23 يونيو/ حزيران الفائت. وكان الوفد الروسي في المحادثات برئاسة نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف والأمريكي مارشال بيلينغسلي، حيث ناقش الطرفان مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت -3"، والحفاظ على الاستقرار.