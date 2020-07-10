محافظ موسكو يعلق على احتمال تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا

أفاد محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن تفشي أي موجة ثانية من الفيروس التاجي في موسكو يعد أمرا غير متوقع في القريب العاجل، حيث أن المواطنين قد اكتسبوا مناعة جماعية تمنحنا الثقة فيما يتعلق بإلغاء القيود المفروضة.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال سوبيانين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية:

"إن التوقعات هي من الأمور غير المشكورة، حيث أن هناك عدداً كبيراً جدا من التوقعات المختلفة، لدرجة أنها تجعل المرء يتصور أن علماء الفيروسات يتنافسون بين بعضهم البعض في إعلان هذه التوقعات، فيقول بعضهم بأن أشياء مرعبة ما ستحدث غدًا، الموجة الثانية، بينما يقول البعض الآخر بأنه لن يحدث شيء. أنا آخذ هذه التوقعات بهدوء وعلى أساس الخبرة والتعامل مع العديد من المتخصصين والأطباء و خبراء هيئة "روس بوتريب نادزور" الفيدرالية للرقابة في مجال حقوق المستهلكين ورفاهية الإنسان. أعتقد أننا مع ذلك قد تجاوزنا الذروة ومن غير المتوقع أن تحدث موجة ثانية في القريب العاجل.

يذكر أنه وفقا لمحافظ العاصمة الروسية، تمكن أهل موسكو من اكتساب حصانة جماعية، ما يعطي الثقة فيما يتعلق بإلغاء القيود.