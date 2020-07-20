اختطاف 7 بحارة روس في خليج غينيا

أعلنت السفارة الروسية في نيجيريا، اليوم الاثنين، أن قراصنة اختطفوا سبعة من البحارة الروس من بين طاقم سفينة في خليج غينيا.

وكتبت السفارة في حسابها الرسمي على "تويتر": "البحارة السبعة كانوا ضمن 13 من الطاقم اختطفهم القراصنة من على متن سفينة كوراكاو تريدر قبالة ساحل بنين يوم الجمعة".

— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) July 20, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة اليونانية أليسون مانجمنت كور أن قراصنة اختطفوا 13 شخصا من الطاقم الأوكراني والروسي، من على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة سواحل بنين فى غرب أفريقيا، حسبما أفاد راديو "أفريقيا 1".

وقالت الشركة اليونانية التي تتخذ من أثينا مقرا، إن الناقلة تعرضت لهجوم من قبل قراصنة على بعد 350 كيلومترا قبالة سواحل بنين، فى 17 تموز / يوليو الجاري، موضحة أن القراصنة احتجزوا 13 شخصا من أصل 19 فردا من طاقم الناقلة الأوكراني والروسي.