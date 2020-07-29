الولايات المتحدة تشيد بقدرات أنظمة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن موسكو وبكين تقومان بتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي وتعملان على تحسينها باستمرار، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدًا لواشنطن.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليوم الاربعاء: "الصين وروسيا تدمجان أنظمة الدفاع الصاروخية في استراتيجياتهما الدفاعية وتتنافسان مع الولايات المتحدة".

ولفت المسؤول إلى أن مجال الدفاع الصاروخي يعد عنصرا مهما في التنافس بين القوى العظمى، ولدى موسكو موارد عسكرية قوية للغاية.

وتابع قائلا: "بكين تعتمد على موسكو، وبالتالي استثمرت السلطات الصينية بتطوير نسختها من "إس-300" الروسية، كما تدرس في نفس الوقت أنظمة الدفاع الأخرى".

وصرح الجنرال في القوات الجوية الأمريكية غلين فان هيورك، أمس الثلاثاء، أن الغواصات الروسية الجديدة وصواريخ كروز تشكل تهديدا خطيرا لواشنطن.