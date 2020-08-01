نقل "وحش بحر قزوين" إلى حديقة "باتريوت"...فيديو

ذهبت أكبر حاملة صواريخ إيكرانوبلان في العالم "لون" إلى مدينة دربند لتعرض في حديقة "باتريوت" التي يتم إنشاؤها في المدينة. الطائرة التي تزن 90 طنا يتم نقلها عن طريق البحر.

وأعلن رئيس المدينة، خيزري أباكاروف، على Instagram ، أن عملية النقل الفريدة تتم بشكل طبيعي. بمساعدة العوامات المطاطية والعديد من القاطرات، تم إخراج الإيكرانوبلان من قزوين.

وقال أباكاروف في وقت سابق: "الحجم المذهل والخصائص التقنية لإيكرانوبلان جعلته أسطورة في عصرنا. ستصبح "لون" مركزًا لمتنزه "باتريوت" في المستقبل، حيث سيتم إعطاء دروس التاريخ المفتوحة، وغيرها من الأحداث الشبابية".

يذكر أن الإيكرانوبلان، الذي بني في مكتب تصميم روستيسلاف ألكسييف، قام بأول رحلة له في عام 1985. يبلغ طول "لون" 73.8 مترً، وباع الجناح 44 مترًا ، ووزن الإقلاع 380 طنًا. قامت المخابرات الأمريكية، وهي تراقب اختباراته من الفضاء بتسمية الإيكرانوبلان بـ "وحش قزوين".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Музейный экспонат былого советского величия транспортируют в Дербентский район. Публикация от Мой Дербент (@myderbent__) 30 Июл 2020 в 10:50 PDT

في عام 1990، تم نقل الطائرة للقيام بعملية قتالية تجريبية. تم تجهيز الإيكرانوبلان بستة صواريخ مضادة للسفن "موسكيت"، كل منها قادر على إغراق حاملة طائرات. كان مدى طيران حاملة الصواريخ 2000 كيلومتر، وبوفود احتياطي - 4000 كيلومتر. يمكن أن تقلع الطائرة وتهبط على الماء خلال عاصفة خمس درجات وعند ارتفاع الموجة مترين ونصف متر.

بعد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، تم تعليق بناء الطائرات الإيكرانوبلان. وتم الاحتفاظ بـ "لون" في مصنع قزوين.