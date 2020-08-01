قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن استنتاجات اللجنة البولندية لإعادة التحقيق في كارثة "تو -154" للرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي متشابكة مع الخيال، وتحولت إلى عملية خيالية لا نهاية لها.

ونشرت زاخاروفا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "لمدة أسبوع قرأت العديد من المراجعات بأن "اللجنة البولندية لإعادة التحقيق في تحطم الطائرة Tu-154 للرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي تدّعي أن مادة TNT ، التي يُدعى أن انفجارها تسبب في الحادث، قد تم وضعها على متن الطائرة أثناء الإصلاحات في روسيا".

واسمحوا لي أن أذكركم أن اللجنة تعمل تحت قيادة وزير الدفاع البولندي السابق، أنتوني ماتشيريفيتش.

إن "إعادة التحقيق" مع "النتائج المؤقتة" أصبحت "يوكناباتوفوي" ( المنطقة التي اخترعها فولكنر في جنوب الولايات المتحدة) الحقيقي لبولندا الحديثة. تتشابك الحقيقة بإحكام مع الخيال، وتتحول إلى عملية خيالية لا نهاية لها.

ما أريد قوله في الجوهر. اقرأ نص المحادثات بين طياري "الطائرة رقم 1" البولندية. وإذا كانت أعصابك قوية حقًا، فمن الأفضل الاستماع".