لحظة سقوط طائرة في منطقة كالوغا الروسية... فيديو

نشرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم، مقطع فيديو للحظة تحطم طائرة ذات محرك خفيف في منطقة كالوغا.

كما أعلن المحققون عن فتح قضية جنائية في تحطم الطائرة التي أودت بحياة الطيار.

وقالت اللجنة: "بدأت قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة 2 من المادة 263 من القانون الجنائي لروسيا (انتهاك قواعد سلامة حركة الطائرة)".

وفقًا للبيانات الأولية من لجنة التحقيق، كان الطيار يقوم بمناورات بهلوانية، وفجأة فقد السيطرة الطائرة فسقطت. ومات الرجل في مكان الحادث.