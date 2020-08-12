بومبيو: هناك فرص لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هناك فرصا لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وإنه يجب البحث عن هذه الفرص واستغلالها.

براغ- سبوتنيك. وقال بومبيو خلال مناقشة مع أعضاء مجلس الشيوخ التشيكي، ردا على سؤال عما إذا كان يرى فرصة لتحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "أعتقد ذلك، هناك فرص. الجانبان يسعيان لتحسين الحد من الأسلحة الاستراتيجية".

وتابع: "البحث جارٍ عن أرضية مشتركة للتفاهم المتبادل. نحتاج إلى إيجاد واستغلال الفرص العديدة لتحسين علاقاتنا".