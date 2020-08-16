موسكو: مستوى وفدي أمريكا وروسيا في فيينا يشير إلى رغبة في الحوار جاد

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو ترحب بالمستوى الذي سيمثل فيه الوفد الأمريكي باجتماع فيينا حول الاستقرار الاستراتيجي، وإن الأطراف ملتزمة بالعمل الجاد.

وسيعقد الاجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص للحد من التسلح مارشال بيلينغسلي، في فيينا يومي 16 و18 أغسطس/ آب الجاري.

وصرح ريابكوف لـ"سبوتنيك" ريابكوف، في تعليقه على جدول أعمال اللقاء، بأن مستقبل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" ستكون أحد القضايا الرئيسية.

في وقت سابق، قال بيلينغسلي نفسه، إن الولايات المتحدة سترسل إلى فيينا لإجراء محادثات مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي "أحد أرفع الوفود مستوى وأكثرها جدية في التاريخ".

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريح بيلينغسلي: "نرحب بمستوى المشاركة الأمريكية في الحدث القادم، لأنه يعكس جدية النهج رغم كل الخلافات".

وأضاف: "مستوانا ملائم، وهو يتوافق تماماً مع المستوى الأمريكي، من ناحية التكافؤ وتمثيل الهيئات".

واختتم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قائلا، بأن الطرفين ملتزمين بالعمل الجاد، "بمشاركة جميع الهياكل ذات الصلة "المرتبطة" بهذا الأمر .