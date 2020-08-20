الكشف عن مدة صلاحية اللقاح الروسي ضد "كورونا"

كشفت تعليمات الاستخدام الطبية للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" أن مدة صلاحية اللقاح هي ستة أشهر من تاريخ الإنتاج.

وفي وقت سابق، كشف كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، الأعراض الجانية للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا".

ووفقا له، يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن، مثل الاحمرار أو بعض الألم. كما قد يعاني الشخص من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي يمكن أن تصل إلى 37.5 درجة.

ووفقا لتعليمات الاستخدام الطبي للقاح، فإنه يمكن حدوث قشعريرة، أيضا، وصداع وكذلك غثيان وفقدان شهية وردود فعل تحسسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا باسم "سبوتنيك 5"، وأعرب عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.