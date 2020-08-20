خطر الحصول على جرعة زائدة من اللقاح الروسي ضد كورونا منخفض جدا

كشفت تعليمات الاستخدام الطبي للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" أن خطر الحصول على جرعة زائدة شبه معدوم، حيث لا يُسمح بالتطعيم إلا في المؤسسات الطبية.

وجاء في التعليمات "بما أنه يتم توزيع اللقاح على مؤسسات طبية فقط، وأن التطعيم نفسه يتم فقط من قبل موظفين طبيين مؤهلين، فإن خطر حصول جرعة زائدة منخفض للغاية".

ويشار إلى أن الجرعة الزائدة للقاح، بشكل عام، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وصولا إلى الموت.

كما كشفت تعليمات الاستخدام الطبية أن مدة صلاحية اللقاح هي ستة أشهر من تاريخ الإنتاج.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا باسم "سبوتنيك 5"، وأعرب عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.