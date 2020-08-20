مقاتلة روسية من طراز "سو-30 إس إم" تعترض طائرتي استطلاع تابعتين للناتو

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في العشرين من شهر آب/أغسطس تم رصد هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. قامت مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق للتعرف عليهما واعتراضهما".

وأشار البيان إلى أنه بعد الاقتراب من الطائرتين بمسافة آمنة، قام طاقم المقاتلة الروسية بالتعرف على طائرة استطلاع فرنسية من طراز "أتلانتيك-2" وطائرة "سنتينيل- أر 1" تابعة للقوات الجوية البريطانية. وقد عادت الطائرتان أدراجهما بدون انتهاك للحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.