روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث عزم أمريكا استئناف العقوبات ضد إيران

أفادت مصادر في مجلس الأمن الدولي بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس يوم غد الجمعة من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأكدت المصادر لوكالة "سبوتنيك": روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة بسبب الأحداث حول تنفيذ اتفاقية 2231".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمن الدولي وسلم شكوى بشأن عدم التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة من أجل إعادة فرض العقوبات ضد إيران وفق القرار الأممي رقم 2231.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لنوايا الولايات المتحدة استئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. تعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتباراً من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.