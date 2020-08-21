ردود فعل عالمية على اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"

أعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت الماضي، أن روسيا بدأت بإنتاج أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.

وجمعت وكالة "سبوتنيك" بعض ردود الفعل والتعليقات حول اللقاح الروسي الجديد ضد وباء "كوفيد-19".

وقالت رئيسة قسم زراعة النخاع العظمي والعلاج المناعي في إسرائيل، بولينا ستيبنسكي، إن أول شيء يجب أن يقال للعلماء والأطباء الروس هو "أحسنتم"!

وأضافت: "نحن نفهم تمامًا هذه التكنولوجيا والنهج العلمي ونوافق عليها تمامًا. لقد حققت طفرة حقيقية في العلم والطب. نشكرك على القيام بهذا العمل الرائع.

وقال تشونغ نانشان، مدير مركز أبحاث أمراض الجهاز التنفسي في قوانغتشو في الصين: "أنا أقدر بشدة اللقاح الروسي... تهانينا لروسيا على تسجيل اللقاح".

وأضاف أن اللقاح الروسي آمن ويجب أن يكمل التجارب السريرية بنجاح.

وعلقت البروفسور هيلديجاند إرتل من مركز اللقاحات والعلاج المناعي في معهد ويستار الأمريكي، قائلة: "يعد اللقاح الروسي من أكثر اللقاحات الواعدة، من بين جميع اللقاحات التي رأيتها".

وقال إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة: "هناك العديد من المعلومات حول اللقاحات التي تعتمد على الفيروسات العدائية، وبناء على ذلك يمكن التحدث عن سلامة استخدام اللقاح الروسي بجرعته المعتادة".

بينما اعتبر المؤسس المشارك لمركز "Swadeshi " للبحوث الهندية، أشواني ماهاجان، أنه عندما يتم حل مسألة كفاءة اللقاح، يمكن التحدث عن السعر.

ووفقا له، فإن اللقاح الروسي يمكن أن يمتلك حلا جيدا لكلا المسألتين.