27 دولة تعلن رغبتها بشراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن 27 دولة مهتمة باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

أعلنت عدة دول عن رغبتها بشراء العقار الذي طوره معهد "غامالي" الروسي، منها بيلاروسيا وأذربيجان والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان.

هذا وتم اختيار ثلاث مواقع صناعية لإنتاجه.

من جهته قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بيلاروسيا ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الروسي.

مضيفا "ناقشت مع لوكاشينكو، انضمام بيلاروسيا للمشاركة في التجارب النهائية للقاح".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، الذي طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.