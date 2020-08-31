توجه لتعيين ضباط روس خدموا في سوريا في المؤسسات التعليمية العسكرية العليا ومراكز التجنيد

موسكو - سبوتنيك. وتقول الوزارة في مذكرة توضيحية لمشروع هذا المرسوم تم نشرها على بوابة الوثائق القانونية: "إن هذه الحاجة مرتبطة بحقيقة أنه في الفترة ما بين أعوام 2014 - 2019 اكتسب العديد من كبار الضباط (الجنرالات) في القوات المسلحة الروسية خبرة قتالية وفيرة في ظروف العمليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت "فضلاً عن خبرة في قيادة القوات في أراضي ميادين تدريب مجهولة باستخدام أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. ولذلك، سيكون نقل هذه الخبرة إلى طلبة الأكاديميات العسكرية والأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بمثابة ضمان لرفع مستواهم المهني".

ويقترح بموجب هذا المرسوم أيضا أن يتم تعيين الجنرالات للعمل في المؤسسات التعليمية العسكرية العليا ومراكز التجنيد، وذلك في مناصب ذات مستوى أقل شأنا من مناصبهم السابقة بسبب عدم إمكانية توفير مناصب مماثلة في المؤسسات التعليمية ومراكز التجنيد ولكن مع الحفاظ على رواتبهم السابقة.