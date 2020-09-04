الأمن الروسي يلقي القبض على 13 شخصا خططوا لتنفيذ عمليات إجرامية

ألقت السلطات الروسية القبض على 13 شخصا كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إجرامية خطيرة في البلاد.

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال 13 شخصًا كانوا يخططون لعمليات إجرامية. مشيرا إلى أنه تم ضبط 4 قنابل يدوية الصنع.

ومنذ أيام أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال ستة أشخاص في موسكو وعدة أقاليم روسية بسبب جمع أموال لمقاتلي تنظيم "داعش".

وجاء في البيان أنه "تم تنفيذ عملية لقمع الأنشطة الإجرامية لخلية تعمل في موسكو وضواحيها وجمهورية داغستان وإقليم كراسنويارسك ومقاطعة خانتي مانسيسك المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي جمعت وحولت الأموال لاحتياجات تنظيم "داعش".

وأضاف البيان "واحتُجز ستة أشخاص وصودرت "وسائل الاتصال" الخاصة بهم وأدوات الدفع. وبحسب التحقيق، فإنهم مرتبطون بجماعة إجرامية أدين أعضاؤها بالفعل بتمويل مسلحي "داعش" في سوريا.

ورفعت قضية جنائية تحت بند "المساعدة في الأنشطة الإرهابية". لم يتم تحديد موعد الاعتقالات بالضبط.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا إلى تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.