أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إصابة نحو 50 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدة أن نحو 50 بالمئة من الأطفال عانوا بشكل خفيف من الإصابة، و 32 بالمئة بدون أعراض، و0.2 بالمئة فقط بشكل حاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء: "أظهر التحليل لجميع الحالات المؤكدة لدى الأطفال خلال هذه الفترة في روسيا، أن غالبية الإصابة بفيروس كورونا الجديد كانت بشكل خفيف".

وأشار المكتب إلى أن 32.3 بالمئة من الإصابات كانت بدون أعراض، وتم تسجيل إصابات حادة بالفيروس لدى 0.2 بالمئة فقط.

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أمس، تسجيل 5185 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 690 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1030690 إصابة.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور" آنا بوبوفا، أمس بأن أكثر من نسبة 0.6 في المائة من إجمالي سكان روسيا الاتحادية أصيبوا بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.