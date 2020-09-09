تسجيل
17:26 GMT09 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مفاعل نووي حراري

    تقنية روسية جديدة تجعل من المفاعلات النووية أكثر آمانا بـألف مرة

    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202009091046492687--%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%801000-%D9%85%D8%B1%D8%A9/

    أجرى علماء من الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية "ميفي" سلسلة من التجارب التي ستساعد على زيادة دقة المراقبة عن بعد للمفاعلات النووية بنحو 1000 مرة. ويعتمد مبدأ تشغيل الجهاز، الذي يمكنه رفع مستوى الأمان النووي في العالم إلى مستوى جديد، على ظاهرة اكتُشفت مؤخرًا وهي تشتت النيوترينو المرن المتماسك. وتم الإعلان عن نتائج الدراسة، بدعم من شركة "روس آتوم" الحكومية، في الخدمة الصحفية للجامعة.

    إحدى طرق مراقبة حالة المفاعلات النووية هي تحليل إشعاع النيوترينو. حيث تساعد في منع سرقة الوقود النووي الذي يمكن استخدامه لإنتاج أسلحة نووية غير مشروعة. ويتم إجراء التحليل عن بعد، مما يسمح بعدم التدخل في تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم الاشتباه بها.

    وقال رئيس المختبر المشترك بين الأقسام للفيزياء النووية التجريبية في جامعة "ميفي"، ألكسندر بولوزدينيا: "النيوترينوات هي جسيمات أولية يتم توليدها بكميات كبيرة أثناء التفاعلات النووية. ولضمان إيقاف النيوترينوات عن المفاعل النووي، يلزم وجود "جدار" من الرصاص بسمك سنة ضوئية".

    مفاعل نووي
    © Sputnik . Alexei Malgavko
    روسيا تستكمل اختبار سلامة مفاعل نووي فريد في 2020

    وأضاف: "وهكذا يمكن لهذه الجسيمات المرور بسهولة عبر حماية المحطة النووية. ومن خلال تحليل إشعاع النيوترينو، يمكننا فهم كيفية ماذا يحدث الآن في مركز المنطقة النشطة للمفاعل".

     كما أوضح متخصصو الجامعة الروسية، أن النظير 239Pu يتكون كأحد منتجات الاضمحلال للوقود النووي. ويمكن لكاشفات إشعاع النيوترينو الكشف عن إزالة هذه المادة عن طريق تسجيل تغيير في التركيب النظائري لنواة المنطقة النشطة للمفاعل.

    ويعمل العلماء الروس على تطوير نوع جديد من كاشفات الانبعاث ثنائية الطور لتحسين طريقة التحكم في النيوترينو، وذلك بناء على آلية تشتت النيوترينو المرن المتماسك على النوى الثقيلة.

    ويشار إلى أن الفزيائيين الروس تنبأوا بهذه الظاهرة منذ أكثر من 40 عامًا، وتم اكتشافها فقط في عام 2017 أثناء تجربة مصادم الجزيئيات.

    ووفقا للعلماء، فإن استخدام هذه التقنية تسمح من تطوير كاشف يكون أكثر حساسية لنيوترينوات المفاعل بمعدل 1000 مرة عن الأجهزة الموجدة الآن. مشيرين إلى أن الأجهزة الحديثة هي هياكل متعددة الأطنان يمكن مقارنتها في الحجم بمفاعل محطة للطاقة النووية، بينما يمكن تنفيذ الكاشف الجديد كوحدة متنقلة صغيرة.

    وأكمل العلماء، في الوقت الحالي، تحليل البيانات التي تم الحصول عليها خلال الملاحظة الثانية على الإطلاق آلية تشتت النيوترينو المرن المتماسك. وفقا لهم، فإن النتائج جعلت من الممكن تحسين النموذج النظري للظاهرة بشكل كبير، حيث تم استخدام نوى الآرغون الخفيفة نسبيا كهدف للنيوترينو.

    وأوضح ألكسندر بولوزدينيا أن "غاز الآرغون المستخدم في التجربة قريب من خصائصه من غاز الزينون، ولكنه أرخص بكثير. وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها أنه يمكن استخدام الغازات النبيلة لإنشاء أجهزة كشف مضغوطة نسبيًا لإشعاع النيوترينو".

    ووفقا للخبراء الروس، فإن الكاشف الجديد، المبتكر من قبلهم، قد لفت انتباه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا لأن استخدامه سيجعل الطاقة النووية أكثر أمانًا وشفافية.

    بالإضافة إلى ذلك، وكما أكد العلماء، فإن حساسية الكاشف الجديد تجعل من الممكن استخدامه لأغراض علمية بحتة. على سبيل المثال، لتحليل إشعاع النيوترينو للشمس أو المستعرات الأعظمية (سوبرنوفا)، مما يجعل من الممكن فهم العمليات التي تجري داخلها بشكل أفضل.

    ويخطط فريق البحث لإجراء الاختبارات للكاشف على المحطة النووية الروسية في مدينة كالينين في العام المقبل.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر، تحمل العلم الإسرائيلي، تقف مع عارضة الأزياء الروسية المقيمة في دبي أناستاسيا، وتحمل العلم الإماراتي، خلال جلسة تصوير لمجموعة البيجاما للعلامة التجارية الإسرائيلية FIX's Princess Collection في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 سبتمبر 2020.
    ليست قمة كامب ديفيد ولا البيت الأبيض... جلسة تصوير للعلامة التجارية الإسرائيلية في الإمارات
    إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام
    "سبوتنيك V" القاضي على كورونا
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك