وزارة الداخلية الروسية تقترح إلزام الأجانب بالخضوع لبصمات الأصابع واستلام الهوية الإلكترونية

الابتكار الأول، وفقًا لرئيسة مديرية شؤون الهجرة في وزارة الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا، سيعطي الأجانب فرصة "للابتعاد عن الوضع عندما يدخل، ولكن بسبب الوباء والظروف الأخرى" لا يمكنهم المغادرة. وستساعد البطاقات الإلكترونية على "الابتعاد عن التزوير وإضاعة الوقت في التحقق منها".

يُطلب من المواطنين الأجانب المقيمين في روسيا لأكثر من 30 يومًا تقديم بصمات أصابعهم واستلام بطاقات الهوية مع بيانات عن أنفسهم وبراءات الاختراع الصادرة للعمل. سيتم تضمين الابتكارات في الإصدار الجديد من قانون الوضع القانوني للأجانب في روسيا الاتحادية، والذي تم تقديم مفهومه من قبل وزارة الشؤون الداخلية، وفقًا لتقارير صحيفة كوميرسانت الروسية.

وتريد الوزارة التخلي عن بطاقات الهجرة الورقية لصالح البطاقات الإلكترونية، فضلاً عن منح الأجانب فرصة لتغيير الغرض من الدخول إلى البلاد "أثناء التنقل" واستخدام بوابة خدمات الدولة للحصول على التصاريح اللازمة. كما تقترح وزارة الداخلية منح المهاجرين فرصة لتغيير الغرض من الدخول إلى روسيا "أثناء التنقل"، دون مغادرة البلد (الآن يمكن الإشارة إلى الغرض من الدخول فقط عند عبور الحدود)، وكذلك استبدال بطاقات الهجرة الورقية بأخرى إلكترونية.

سيُجبر المهاجرون على الخضوع لبصمات الأصابع. اتخذت المبادرة من قبل وزارة الداخلية. سيتعين على الأجانب أيضًا الحصول على هوية إلكترونية. سيتم تقديم الإجراء لأولئك الذين هم فيروسيا الاتحادية لأكثر من 30 يومًا. ستؤثر الابتكارات على المهاجرين من البلدان الخالية من التأشيرات والعاملين المؤهلين تأهيلا عاليا. يجوز التنازل عن تصاريح الإقامة المؤقتة. تقدم وزارة الداخلية ثلاثة أنظمة للهجرة. إقامة قصيرة المدى - تصل إلى 90 يومًا، طويلة الأمد ودائمة. يريد القسم التخلي عن بطاقات الهجرة الورقية لصالح البطاقات الإلكترونية. سيتمكن الأجانب من إعداد المستندات من خلال بوابة الخدمات العامة. Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу. Нововведения касаются как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников pic.twitter.com/tFPtaDtiTR — Известия (@izvestia_ru) September 11, 2020

سيتم تطبيق الابتكارات على جميع الزوار، سواء العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتخصصين ذوي الأجور العالية. اعترفت كازاكوفا بأنها ليست السنة الأولى التي يتحدثون فيها عن ضرورة أخذ بصمات لجميع زوار وزارة الشؤون الداخلية. في الواقع، هناك محاولات لإدخال البصمات الإجبارية للزوار منذ عام 2014. لكن تنفيذ الفكرة يتطلب توفير أجهزة البصمات لنقاط المراقبة الحدودية، لذلك قررت الدائرة إلزام الأجانب بأخذ بصماتهم بأنفسهم.

ولم تعلن وزارة الداخلية عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات على انتهاك هذا المعيار.