بوتين يدعو لحماية مواطني وأراضي روسيا من المخاطر التي يصنعها الإنسان

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، تحليل الإطار التنظيمي للسلامة الصناعية لمنع الكوارث من صنع الإنسان.

وقال بوتين، في بداية اجتماعه مع مجلس الأمن يوم الجمعة، "على جميع المستويات الفيدرالية والإقليمية والبلدية. أنا وأنتم نتفهم وندرك تماما أن عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الفنية والصناعية هو الذي يؤدي تحديدا إلى مظاهر من صنع الإنسان ذات طبيعة سلبية، إلى حوادث أو حالات طوارئ"، مضيفا:

اليوم سنقوم بتحليل الإطار التنظيمي الذي على أساسه يتم تنفيذ هذا العمل.

وتابع بوتين "على أساس هذا التحليل، سيتم التوصل إلى نتيجة، وبعد ذلك من الضروري "اقتراح قواعد العمل هذه في هذا المجال من أجل تقليل المخاطر الناشئة ذات الطبيعة التكنولوجية".

وطلب الزعيم الروسي من رئيس وزارة الطوارئ، يفغيني زينيتشيف، تقديم تقرير حول هذا الموضوع. واختتم حديثه قائلا: "بعد ذلك أطلب من جميع الحاضرين الإدلاء بتعليقاتهم، ونتيجة لعملنا اليوم، ينبغي اتخاذ قرار من شأنه أن يشكل أساس عملنا الإضافي في هذا المجال المهم".