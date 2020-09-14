بيسكوف: بوتين يدعم التغييرات الدستورية في بيلاروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم التغييرات الدستورية في بيلاروسيا لكن العملية شأن داخلي ولا ينبغي لأحد التدخل فيها، ولا ينبغي لموسكو ولا عواصم أوروبية أخرى التدخل فيها.

وفي سؤال للصحفيين عما إذا كان قد تم خلال المحادثات بين بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مناقشة المعايير والشروط المحددة للإصلاح الدستوري المخطط له في بيلاروسيا، فضلاً عن توقيت الانتخابات الجديدة، أجاب بيسكوف:

"حتى الآن، بالطبع، لا يمكننا قول بعض التفاصيل، وليس لنا أن نتحدث عنها، هذه عملية تخص الشأن الداخلي في بيلاروسيا".

وأضاف "نعم، أعلن بوتين دعمه لهذه العملية، لكن لا ينبغي لأحد التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، لا موسكو ولا عواصم أوروبية أخرى".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن رئيس بيلاروسيا قد أتى للتو بمبادرة لإجراء تعديلات دستورية، كما تحدث الزملاء البيلاروس حول هذا الأمر داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع "ألكسندر لوكاشينكو هو الرئيس الشرعي لجمهورية بيلاروس وهو نظير الرئيس بوتين في العلاقات بين الدولتين".

وكان بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيلتقيان في سوتشي، اليوم الاثنين، وجه لوجه.

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه على علم باقتراح بدء العمل على دستور بيلاروس، مؤكدا على أن الاقتراح منطقي وجاء في الوقت المناسب.