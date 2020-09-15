"انتقاد شركات الأدوية الغربية"... الفلبين تعطي أولوية شراء لقاح كورونا إلى روسيا والصين

تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الاثنين، بإعطاء الأولوية لشراء لقاح "كوفيد-19" الذي ستوفره روسيا أو الصين، مع انتقاد شركات الأدوية الغربية.

وقال في خطاب متلفز نقلته "رويترز": "سنعطي الأفضلية لروسيا والصين بشرط أن يكون لقاحهما جيدًا مثل أي لقاح آخر في السوق".

وأضاف أن "أي لقاح تقوم به الفلبين يجب أن يخضع لعملية تقديم العطاءات".

وأجرت الحكومة الفلبينية محادثات مع عدد من موردي اللقاحات المحتملين، بما في ذلك روسيا والصين وشركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة موديرنا، كما تخطط لإجراء محادثات مع شركة تكنولوجيا حيوية أسترالية.

وخص دوتيرتي الصين، بقوله: إنها "تختلف عن الدول الأخرى لعدم الحاجة لاستيفاء "رسوم الحجز" أو الدفع المسبق".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويدعى "سبوتنيك V".