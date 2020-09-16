إقامة مهرجان ثقافة الغجر في موسكو يوم 19 سبتمبر

يقام مهرجان موسكو الدولي "غجر تحت سماء روسيا" للمرة الخامسة يوم 19 سبتمبر، حسبما ذكرت الدائرة الصحفية لإدارة السياسة الوطنية والعلاقات الإقليمية في موسكو.

في 19 سبتمبر في موسكو، في قاعة الحفلات الموسيقية بمجمع فندق إزمايلوفا، وبدعم من إدارة السياسة الوطنية والعلاقات الأقاليمية في مدينة موسكو، سيقام مهرجان موسكو الدولي الخامس "الغجر تحت سماء روسيا". وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة للحدث هي الاستقلال الذاتي الثقافي الوطني الغجري لمنطقة بيتشاتنيكي.

قال رئيس إدارة السياسة الوطنية والعلاقات الإقليمية في موسكو: "إن ثقافة الغجر متنوعة للغاية، وعروض الفنانين الغجر دائمًا ما يتم تذكرها لفترة طويلة. ويساهم مهرجان "الغجر تحت سماء روسيا" في تنسيق العلاقات بين الأعراق في مدينتنا.

وذكرت الدائرة الصحفية لإدارة السياسة الوطنية والعلاقات بين الأقاليم في موسكو: "ضيوف المهرجان سيكونون قادرين على التعرف عن كثب على إنجازات الغجر في مجال الإبداع الموسيقي والرقص الإيقاعي، وكذلك في مجال المسرح والشعر والرسم والتصوير الفني. ويقام هذا الحدث لتعزيز التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين الشعوب والتعايش المتناغم بين مختلف الثقافات والتقاليد في إطار دولة متعددة الجنسيات. والمهرجان هدفه جذب الجمهور والمؤسسات الحكومية إلى ثقافة ومصير الغجر في روسيا".

احتفالات يوم المدينة في فلاديفوستوك © Sputnik . Vitaly Ankov

موكب لعربات الأطفال في حديقة جوركي في موسكو © Sputnik . Vladimir Vyatkin

فنانون من فرقة الرقص الشعبي الحكومية في مولدوفا الاشتراكية السوفياتية "جوك" يؤدون جناح الرقص "بيسارابيان غجر" في قاعة حفلات تشايكوفسكي. © Sputnik . Alexander Nevezhin

مهرجان الغجر © Sputnik . Ekaterina Chesnokova

مهرجان الغجر © Sputnik . Yuri Cover

مشهد من العرض الموسيقي "نحن غجر" لإي. روم ليبيديف ون. سليشينكو. رايسة الخرف على خشبة المسرح. مسرح موسكو للموسيقى والدراما "رومن". © Sputnik . Vitaly Arutyunov 1 / 6 © Sputnik . Vitaly Ankov احتفالات يوم المدينة في فلاديفوستوك

يشار إلى أن المهرجان سيفتتح بمائدة مستديرة حول موضوع "أوضاع الغجر في مناطق الاتحاد الروسي". وبحسب الخدمة الصحفية، فإن الحدث الرئيسي للعطلة سيكون مهرجان الفنون، الذي سيبدأ في الساعة 17:30 في قاعة الحفلات الموسيقية بمجمع فندق إزمايلوفا.