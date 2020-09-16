أسطول البحر الأسود الروسي يبدأ مراقبة سفن القوات البحرية البريطانية والأمريكية

وجاء في بيان الوزارة: " بدأت قوات ومعدات أسطول البحر الأسود بمراقبة تحركات سفينة المسح الهيدروغرافي "إنتربرايز" التابعة للبحرية البريطانية وسفينة النقل العسكرية عالية السرعة "يوما" التابعة للبحرية الأمريكية".

هذا ودخلت كل من سفينة "انتربرايز" البريطانية و"يوما" الأمريكية، البحر الأسود، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.