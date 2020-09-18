بيسكوف: روسيا تحاول الحصول على بيانات عن نافالني من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تحاول الحصول على بيانات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نتائج "تسميم" زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا، في الواقع، القيام بهذه المحاولات. والوضع في الواقع هو كما يلي: في مكتب الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقولون لنا: لا نعرف شيئًا، اتصلوا بالألمان. لكن الألمان يقولون لنا: لا نعرف شيئًا، اتصلوا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا مئة في المئة يتوافق، مع الوضع في هذه القضية. لكن، مع ذلك، نحن لا نتنازل عن محاولاتنا. نواصل الحديث مع محاورينا في كل من الأمانة الفنية وفي برلين ".

وأشار بيسكوف إلى أن احتمال التسمم لم يتم استبعاده منذ البداية، لكنه لم يتلق تأكيدًا.

وأضاف: "حقيقة التسمم تعني وجود مواد سامة في الدم. لم يتم العثور على مواد سامة في دم المريض في أومسك أو في مختبرات في موسكو".