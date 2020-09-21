الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتمديد "ستارت 3" وإنهاء المعاهدة خطأ فادح

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن جاهزية روسيا لتمديد اتفاقية "ستارت 3"، مؤكدا أن إنهاء المعاهدة سيكون خطأ فادحا.

وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "نحن بالطبع مهتمون بتمديد المعاهدة، معتبرين إياها أحد أهم عناصر الاستقرار الاستراتيجي. ونقول لزملائنا الأمريكيين إن عدم التجديد سيكون خطأ كبيرا".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده سوف تجد طرقًا فعالة لحماية نفسها إذا لم يتم تمديد "ستارت 3"، قائلا: "إذا لم يتم تجديد الاتفاقية، فسنجد طرقًا فعالة لحماية أنفسنا".

والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. ووضعت الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.