تسجيل
11:55 GMT22 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للانسان

    موسكو ضمن أفضل 10 مدن مبتكرة في العالم

    © Photo / National Research Nuclear University MEPhI
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103386/16/1033861669_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_494ddb204075ddb3e6a5ee268444fbaa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202009221046607329--%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-10-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسّنت موسكو مكانتها في مجال الابتكار، وأصبح هذا ممكنًا بفضل التدابير المنهجية لدعم تطوير الشركات والمشاريع المبتكرة، بما في ذلك الإعانات، والتدريب، وحاضنات الأعمال، والشراكات بين قطاع الأعمال والقطاع العلمي.

    سبوتنيك ـ موسكو: احتلت موسكو المرتبة 32 في ترتيب 100 مجموعة ابتكار رائدة في العالم، وفقًا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي، منذ عام 2017، حسنت العاصمة مكانتها بمقدار 25 نقطة، قال نائب عمدة موسكو فلاديمير إيفيموف :
    "في عام 2020، احتلت موسكو المرتبة 32 في تصنيف 100 مجموعة ابتكار رائدة في العالم، وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي. تم نشر ترتيب مجموعات الابتكار منذ عام 2017 ، وخلال هذه الفترة حسنت العاصمة مكانتها بمقدار 25 نقطة". 

    تم تجميع مؤشر الابتكار العالمي من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع جامعة كورنيل (نيويورك) وكلية إدارة الأعمال الفرنسية إنسياد.

    تضم مجموعات الابتكار في الترتيب كلاً من المدن الفردية والمناطق الحضرية. وشملت أفضل 5 مجموعات ابتكار هذا العام طوكيو - يوكوهاما ، وشنتشن ـ هونغ كونغ - قوانغتشو، وسيئول، وبكين، وسان خوسيه - سان فرانسيسكو. الترتيب متاخم لمدن مثل سنغافورة ومينيابوليس وفيلادلفيا، بينما تتقدم العاصمة الروسية على ستوكهولم وملبورن وتورنتو وزيورخ.

    وعبر تغريدة أطلقها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، قال فيها: "تعد موسكو من بين أفضل 10 مدن مبتكرة في العالم، تعمل أكثر من 130 ألف شركة تقنية في المدينة، وتتجاوز حصة صناعات في GRP في موسكو 20%. 

    يشار إلى أنه منذ عام 2018، تم تنفيذ مشروع مجموعة موسكو للابتكار في العاصمة، والتي جمعت بالفعل أكثر من 17 ألف منظمة، أكثر من 90 % منها عبارة عن مؤسسات إبداعية صغيرة ومتوسطة الحجم.

    ابتكار عين صناعية
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    ابتكار عين صناعية

    وقال الوزير كيريل بورتوف، رئيس قسم السياسة الاقتصادية والتنمية في مدينة موسكو: "عند تجميع التصنيف، يحلل مؤلفو مؤشر الابتكار العالمي عدد طلبات براءات الاختراع وعدد المنشورات العلمية التي تنعكس في قواعد بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية وشبكة العلوم لكل مجموعة. تمتلك موسكو 2060 براءة اختراع و58153 منشورًا في قواعد البيانات هذه. وتمثل الفيزياء 17% من براءات الاختراع والمنشورات في موسكو، ومعظم المؤلفين يمثلون الأكاديمية الروسية للعلوم".

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    15 مشروعا تفوز بجائزة موسكو للابتكار

    يشار إلى أن مؤلفي الدراسة شملوا أيضًا جامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف" في أفضل 10 جامعات في البلدان ذات الاقتصادات النامية (باستثناء الصين) بفضل مكانتها العالية في تصنيف الجامعات العالمية QS World University Rankings والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2019.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مناورات الأخوة السلافية بمشاركة قوات فيلق بسكوف الروسية ووحدات العمليات الخاصة للجيش البيلاروسي في حقل بريتسكي، 21 سبتمبر 2020
    روسيا وبيلاروسيا... مناورات "الأخوة السلافية"
    وين رايحين... على جهنم!
    وين رايحين... عجهنم
    خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر
    خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك