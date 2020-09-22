موسكو ضمن أفضل 10 مدن مبتكرة في العالم

على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسّنت موسكو مكانتها في مجال الابتكار، وأصبح هذا ممكنًا بفضل التدابير المنهجية لدعم تطوير الشركات والمشاريع المبتكرة، بما في ذلك الإعانات، والتدريب، وحاضنات الأعمال، والشراكات بين قطاع الأعمال والقطاع العلمي.

سبوتنيك ـ موسكو: احتلت موسكو المرتبة 32 في ترتيب 100 مجموعة ابتكار رائدة في العالم، وفقًا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي، منذ عام 2017، حسنت العاصمة مكانتها بمقدار 25 نقطة، قال نائب عمدة موسكو فلاديمير إيفيموف :

"في عام 2020، احتلت موسكو المرتبة 32 في تصنيف 100 مجموعة ابتكار رائدة في العالم، وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي. تم نشر ترتيب مجموعات الابتكار منذ عام 2017 ، وخلال هذه الفترة حسنت العاصمة مكانتها بمقدار 25 نقطة".

تم تجميع مؤشر الابتكار العالمي من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع جامعة كورنيل (نيويورك) وكلية إدارة الأعمال الفرنسية إنسياد.

تضم مجموعات الابتكار في الترتيب كلاً من المدن الفردية والمناطق الحضرية. وشملت أفضل 5 مجموعات ابتكار هذا العام طوكيو - يوكوهاما ، وشنتشن ـ هونغ كونغ - قوانغتشو، وسيئول، وبكين، وسان خوسيه - سان فرانسيسكو. الترتيب متاخم لمدن مثل سنغافورة ومينيابوليس وفيلادلفيا، بينما تتقدم العاصمة الروسية على ستوكهولم وملبورن وتورنتو وزيورخ.

Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 18, 2020

وعبر تغريدة أطلقها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، قال فيها: "تعد موسكو من بين أفضل 10 مدن مبتكرة في العالم، تعمل أكثر من 130 ألف شركة تقنية في المدينة، وتتجاوز حصة صناعات في GRP في موسكو 20%.

يشار إلى أنه منذ عام 2018، تم تنفيذ مشروع مجموعة موسكو للابتكار في العاصمة، والتي جمعت بالفعل أكثر من 17 ألف منظمة، أكثر من 90 % منها عبارة عن مؤسسات إبداعية صغيرة ومتوسطة الحجم.

© Sputnik . Sergey Pyatakov ابتكار عين صناعية

وقال الوزير كيريل بورتوف، رئيس قسم السياسة الاقتصادية والتنمية في مدينة موسكو: "عند تجميع التصنيف، يحلل مؤلفو مؤشر الابتكار العالمي عدد طلبات براءات الاختراع وعدد المنشورات العلمية التي تنعكس في قواعد بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية وشبكة العلوم لكل مجموعة. تمتلك موسكو 2060 براءة اختراع و58153 منشورًا في قواعد البيانات هذه. وتمثل الفيزياء 17% من براءات الاختراع والمنشورات في موسكو، ومعظم المؤلفين يمثلون الأكاديمية الروسية للعلوم".

يشار إلى أن مؤلفي الدراسة شملوا أيضًا جامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف" في أفضل 10 جامعات في البلدان ذات الاقتصادات النامية (باستثناء الصين) بفضل مكانتها العالية في تصنيف الجامعات العالمية QS World University Rankings والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2019.