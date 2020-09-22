روسيا... قرابة 2.5 ألف متطوع يتسلمون المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"

قال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث غامالي للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، إن نحو 2.5 ألف متطوع تلقوا المكون الأول من لقاح "كوفيد "19 كجزء من دراسات ما بعد التسجيل، ولم تكن هناك مضاعفات كبيرة.

وقال غينيتسبرغ خلال اجتماع طاولة مستديرة في مبنى المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيفودنيا": "روسيا في الوقت الحالي، بدأت بالفعل مرحلة ما بعد التسجيل للتجارب السريرية، وتسمى بالمعنى المبسط المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تتم على أراضي العاصمة موسكو. تتمحور حول خلق أشكال مختلفة من المناعة".

وأضاف غينيتسبرغ: "لقد تلقى بالفعل نحو 2.5 ألف متطوع في موسكو المكون الأول من اللقاح، ولم يتم تسجيل أي مضاعفات لدى هؤلاء المتطوعين، باستثناء تلك الضئيلة الواردة في تعليمات استخدام هذا اللقاح".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.