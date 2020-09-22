دواء "أريبليفير" الروسي الجديد لعلاج كورونا...صور لمراحل الإنتاج

ظهر عقار "أريبليفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا في العيادات الخارجية في صيدليات موسكو، يوم أمس الاثنين.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" صورا حصرية لمراحل إنتاج الدواء الروسي الجديد.

وأفادت منظمة "ستوليتشكي" للصيدليات المرجعية لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الاثنين، أن "عقار "أريبليفير" (200 ملغ، 40 حبة لكل علبة، متوفر بالقرب من محطة مترو براتيسلافسكايا".

وقال مشغل مركز الاتصال لسلسلة الصيدليات إن تكلفة الدواء تبلغ 12320 روبلا، يتم صرفها بوصفة طبية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الأدوية "بروموميد" الروسية، أندري ملادينتسيف، قال يوم الجمعة الماضي، إن التكلفة الموصى بها للدواء لعلاج عدوى فيروس كورونا الجديد "أريبليفير" هي 12320 روبلا.

وأضاف أنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر على تكلفة الدواء "هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية. لا يمكن أن يكون لدينا سعران مختلفان للميزانية وللبيع بالتجزئة، لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل".

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" بيتر بيلي، إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "أريبليفير، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الاثنين، أثبت فعالية علاج تقترب من 100%، قائلا: "فعالية علاج كوفيد-19 بواسطة "أريبليفير" قريبة من 100%".