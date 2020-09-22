"تاتنفت" الروسية تؤكد إمكانية إعادة الإنتاج إلى مستوى ما قبل "أوبك+" خلال أشهر

أكد مساعد المدير العام لتمويل الشركات في شركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط، فاسيلي موزغوفوي، أن الشركة تستطيع إعادة إنتاج النفط إلى المستوى الذي خفضت منه بإطار اتفاق اوبك+، خلال فترة تتراوح مابين شهر إلى ثلاثة اشهر.

موسكو - سبوتنيك. وقال موزغوفوي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، بنك "في تي بي استثمار رأس المال"، اليوم الثلاثاء: "في الإنتاج التقليدي، لا نزال نأمل أن تصبح الظروف مناسبة، والتي تسمح برفع هذه القيود "أوبك+"، نحن لن نستطيع إعادة الإنتاج فحسب، بل لن نحتاج إلى الكثير من الوقت لفعل هذا، ووفقا للتقديرات نحتاج من شهر إلى ثلاثة اشهر للتعافي إلى المستوى الذي بدأنا منه خفض الإنتاج، وعقب ذلك مزيد من النمو".

وأضاف مساعد المدير العام لشركة "تاتنفت" "مبدئيا نحن الآن قادرون على تحقيق تلك المستويات التي تعادل أكثر من 37 مليون طن بحلول عام 2030، وضمان تحقيق هذه المؤشرات مع الأخذ في الاعتبار أننا لم نتمكن بعد من تنفيذ استراتيجيتنا بالكامل".

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.