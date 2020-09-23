بوتين: سيتم تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا قريبا

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسي): "بالمناسبة، سيتم تسجيل لقاح ثان مضاد للفيروس في وقت قريب".

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز غامالي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". يجري اختبار لقاح روسي آخر ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا" يتم تطويره في المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادوزو"، ويتم اختباره.