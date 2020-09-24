الكرملين يعلق على ترشيح بوتين لجائزة نوبل للسلام

علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ترشيح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لجائزة نوبل للسلام، قائلا إذا تم اتخاذ القرار فهذا عظيم وإذا لم يتم فلا بأس.

وأصبح معروفًا، في وقت سابق، أن الأكاديمي والكاتب سيرغي كومكوف أرسل طلبًا لترشيح بوتين إلى لجنة نوبل الدولية.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الخميس: "أنتم تعلمون أنه يتم ترشيح أشخاص مختلفين تمامًا لهذه الجائزة. وتعد هذه مبادرة أولئك الذين بادروا بمثل هذا الاقتراح. وهناك إجراء محدد للنظر في المرشحين".

وأضاف بيسكوف: "إذا تم اتخاذ قرار، حسنًا، وإذا لم يتم اتخاذه فلا بأس أيضًا، من الصعب قول أي شيء آخر هنا".

في سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتشرف بترشيحه لجائزة نوبل للسلام.

كما قال رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، النائب مصطفى الجندي، إن برلمانات شمال أفريقيا ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفاكير، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام في السودان.