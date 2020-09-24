"الفتاة التي تروج للآلة والثقافة الكازاخستانية على إنستغرام"

إنه لأمر مدهش كيف تجلب موسيقي على آلة قديمة كل جمال الثقافة الكازاخستانية إلى الحداثة، "مرجان كابسامات" في أحد مقاطع الفيديو، تظهر على منحدرات التزلج في شيمبولاك في ألماتا، أكبر مدينة في كازاخستان، وفي صور أخرى تأخذ العازفة آلة "دومبرا" وتعزف عليها، جالسة على كرسي جميل بشكل لا يصدق فوق بحيرة قبيتوز التي يتحول لونها إلى اللون الوردي.

كان مظهر العازفة أكثر ما أثار إعجاب الصحفيين: في الفيديو، ترتدي مارزان فستانًا ورديًا على الطراز الوطني، وفوقه سترة زرقاء مطرزة بأحجار لامعة، وعلى رأس الفتاة "صقيل" جميل مع ريش، تعطي مظهرًا عصريًا للملابس الكازاخستانية التقليدية، فستانها الأزرق من التول من الإنتاج المحلي مقترن بقبعة الكازاخستانية تسمى saukel. عادة ما ترتدي العرائس غطاء الرأس هذا، وغالبًا ما يتم تقليمه بالفضة" ، كما تقول الصحافة الكازاخستانية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marzhan Kapsamat (@marzhankapsamat) 8 Янв 2020 в 6:07 PST

وأشارت العازفة إلى أنها تحاول تصوير مقاطع فيديو لها على إنستغرام بالملابس الوطنية من أجل نقل روح وتقاليد الشعب الكازاخستاني، قائلة: "تظهر الملابس الكازاخستانية مكانة الشخص وعمره، عادة ما أرتدي فستانًا وقبعة من الفرو، وتلعب الأحذية أيضًا دورًا مهمًا، ومظهرها هو انعكاس للحياة البدوية للناس، نظرًا لأن الكازاخستانيين غالبًا ما يضطرون إلى تغيير موطنهم، فقد فضلوا الأحذية العالية".

مرجان كابسامات بدأت العزف على دومبرا منذ الطفولة، التحقت بمدرسة موسيقى لصقل مهاراتها، نشأت في عائلة موسيقية، يعزف أقاربها على آلات موسيقية مختلفة، وهي قريبة من والدها، ويغني معها الأغاني الكازاخستانية، الفتاة هي الوحيدة في عائلتها التي درست هذا الفن بشكل احترافي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram "Көңіл толқыны". ⠀ #домбыра Публикация от Marzhan Kapsamat (@marzhankapsamat) 24 Авг 2020 в 6:32 PDT

في السابق، كان يمكن العثور على آلة الدومبرا في كل خيمة، لقد كان عنصرًا ضروريًا في حياة كل كازاخستان، كان من السهل على البدو حملها معهم، لأنها خفيفة الوزن، وعزفها يشعر بالحرية، أريد تطوير هذه الموهبة في نفسي، لإظهار في جميع أنحاء العالم ثقافتنا وملابسنا وطبيعتنا، حلمي هو تصوير فيديو لعزف دومبرا في أجزاء مختلفة من العالم .

يعود تاريخ آلة الدومبرا إلى أكثر من 4000 عام، وتُبذل الآن محاولات للترويج لهذه الآلة، وقالت المرأة الكازاخستانية: "يمكن أن تختلف دومبرا في الحجم والمظهر حسب المنطقة. منذ عام 2018، تم الاحتفال بيوم دومبرا الوطني".