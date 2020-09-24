روسيا تطلق تجارب لقاح "سبوتنيك V" على عدد من الفئات المعرضة للخطر

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن معهد غامالي أطلق تجارب سريرية للقاح الفيروسي الروسي "سبوتنيك V" على عدد من الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك كبار السن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، أطلق معهد غامالي العديد من التجارب السريرية الإضافية على الفئات المعرضة للخطر. أي أنه، يتم إطلاقها الآن على كبار السن، ويتم إطلاقها على عدد من المجموعات المعرضة للخطر، وبناءً على ذلك، سيتم إجراء هذه الدراسات في الوقت الحالي، وهذا ما يفعله معهد غامالي الآن لتحليل تأثير اللقاح على الفئات المعرضة للخطر".

دميترييف: دعونا ننتظر نتائج هذه الدراسات، لكن لقاحنا بشكل أساسي أقل خطورة لأنه يعتمد على الفيروس الغدي البشري.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.