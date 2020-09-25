قرارت جديدة لعمدة موسكو بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة

أوصى عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، المواطنين المسنين وذوي الأمراض المزمنة، بالعودة إلى نظام العمل عن بعد، وسط تخوف من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة بلدية موسكو عن سوبيانين، قوله، اليوم الجمعة: "يجب على سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة عدم مغادرة منازلهم أو مغادرة منطقة الحدائق الخاصة بهم دون ضرورة قصوى. ويرجى عدم التواصل بالأقارب والأصدقاء الذين يعيشون بشكل منفصل مؤقتا".

وأكد سوبيانين أن "التجول في الهواء الطلق وممارسة الرياضة غير مقيد".

وأضاف سوبيانين: "أطلب بشدة وأوصي بإعادة نقل أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى العمل عن بعد، وبالطبع دون الإضرار بالعمليات التجارية الأساسية في المؤسسات ومصالح المستهلكين".