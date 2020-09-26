آلاف الدراجات النارية تجوب شوارع موسكو في موكب ختام خريف 2020... فيديو

تستضيف موسكو، اليوم السبت، موكب الدراجات النارية التقليدي للاحتفال بنهاية موسم الخريف، وسوف يجوب السائقون شوارع العاصمة الروسية، قبل أن يتجهوا إلى حديقة "بارك غوركي"، حيث ستقام فعاليات مهرجان الدراجات النارية السنوي.

وقال مكسيم ليكسوتوف، مدير النقل وتطوير البنية التحتية للنقل البري في مدينة موسكو: "يعتبر اختتام موسم الدراجات النارية من أهم الأحداث في حياة ركابها كل عام، هذه فرصة لمشاركة الانطباعات المتراكمة عندهم على مدار العام مع الأصدقاء وإضفاء إشراق في نهاية الصيف بعطلة ملونة في وسط العاصمة"، بحسب الموقع الرسمي لبدلية موسكو.

وأضاف: "وفي المهرجان في حديقة غوركي، سيتمكن راكبو الدراجات النارية من التعرف على أحدث ما في صناعة الدراجات النارية، فضلاً عن مشاهدة عرض مذهل للدراجات النارية، والذي سيقدمه رياضيون محترفون من مجموعة "كاسكيد" التابعة لمفتشية سلامة المرور الحكومية في وزارة الشؤون الداخلية الروسية".

وجاء في الإعلان الرسمي للمهرجان: "سيتمكن أي شخص لديه دراجة نارية من المشاركة في مهرجان الخريف للدراجات النارية في موسكو 2020. لا يهم النادي الذي أنت منه، ليس عليك حتى أن تكون عضوًا أساسا. لا يهم ما هو موديل دراجتك النارية، هارلي ديفيدسون الشهيرة، أو الدراجة المخصصة المعدلة في المرآب. من أجل هذا المهرجان، يقوم السائقون بإخراج مثل هذه العينات النادرة التي لن تراها في الشوارع على الإطلاق من المرائب. يمكنك الاستفادة في هذه اللحظة من الروح المعنوية العالية لسائقي الدراجات النارية واطلب منهم التقاط صورة على دراجة نارية أو حتى ركوبها".

يذكر أنه في العام الماضي، شارك 3.5 ألف شخص في مهرجان الخريف للدراجات النارية، وبعد أن جاب الموكب شوارع المدينة تم تنظيم برنامج ترفيهي في شارع "أكاديميكا ساخاروف" بحسب موقع البلدية.