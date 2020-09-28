الكرملين: روسيا وكوريا الجنوبية تخططان للتعاون في مجال الرعاية الصحية

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي، مون شي إين، حيث دعا الطرفان إلى التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الكرملين: "تم تقديم تقييم إيجابي للتطور التدريجي للعلاقات الروسية الكورية الجنوبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتم التعبير عن موقف متبادل لزيادة تعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والإنسانية وغيرها".

وأضاف البيان: "دعا فلاديمير بوتين ومون شي إين، إلى إقامة تعاون جوهري بين البلدين في قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتطوير اللقاحات".

وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن تسجيل اللقاح الروسي الثاني من مركز "فيكتور" سيكون بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا، يخطط لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع بعد تسجيل اللقاح ضد "كوفيد-19".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".