غورباتشوف: العالم كان أفضل لو بقي الاتحاد السوفييتي

قال الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، إن العالم كان سيكون أكثر أمانًا لو أمكن الحفاظ على الاتحاد السوفييتي.

وقال غورباتشوف في مقابلة أجراها مع صحيفة "التايمز" البريطانية :"كيف كان سيبدو العالم إذا تم الحفاظ على الاتحاد السوفييتي؟ أعتقد أن العالم كان سيكون أفضل... كان سيكون أكثر استقرارا وأمانا وإنصافا".

وأضاف غورباتشوف: "بأي حال من الأحوال، لم نكن نريد انهيار الاتحاد السوفييتي".

وحمّل غورباتشوف في تصريحات سابقة "فريق يلتسين" (رئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين) مسؤولية انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

ويعد تفكك الاتحاد السوفييتي حدثا عالميا، يشير إلى انتهاء الوجود القانوني لدولة "اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية".

وقد حدث ذلك التفكك في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 1991، عقب إصدار مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفييتي قرارا أعلن فيه الاعتراف باستقلال الجمهوريات السوفييتية السابقة، وإنشاء رابطة الدول المستقلة لتحل محل الاتحاد السوفييتي.