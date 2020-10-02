قديروف يدعو المعارض الروسي نافالني إلى اتهامه في الوقوف وراء حادثة تسميمه

لم يجد رئيس الشيشان رمضان قديروف أي منطق أو دليل في بيان المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لصحيفة " Spiegel"، الذي اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء حادثة تسممه، واقترح على المعارض أن يعتبره هو من كان وراء محاولة الاغتيال.

وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام"، قائلا: "لقد اتهم نافالني الرئيس الروسي بالوقوف وراء محاولة اغتياله. وأعرب المعارض عن رأيه الشخصي دون أي دليل معتمدا على حجج مملة".

وأضاف: "بالمناسبة، لماذا لا تتهمني بأنني أقف وراء حادثة اغتيالك، لجعل الأمر أكثر إقناعًا وتصديقًا، حيث لن تبدو بذلك نسختك سخيفة، وسيكون في ميزاني اتهام آخر، فكر في الأمر، أهديك فكرة".

وشدد رئيس الشيشان على أنه "بفضل بوتين هناك معاملة جيدة تجاه المعارضة في البلاد"، وأن الرئيس يمنع الراغبين في الرد على أكاذيب المعارضة.

وقال: "لو كنت مكانه (مكان بوتين)، لكنت قد طردت جميع المعارضة الرديكالية منذ فترة طويلة إلى خارج البلاد".

ونُقل نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية نهاية شهر آب/أغسطس على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين. وهو موجود حالياً في ألمانيا.

وتؤكد موسكو أن الادعاءات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني تطغى على نهج برلين المناهض لروسيا بشأن ما يزعم "تسميم" نافالني، وهذا يعتبر محاولة لتحويل المسؤولية في عدم رغبتها بالتعاون مع موسكو في القضية على الآخرين.