نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سعد الحريري الوضع في لبنان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء لبنان الأسبق زعيم حزب المستقبل، سعد الحريري، الوضع في الجمهورية وما يتعلق بضرورة تشكيل حكومة جديدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الخارجية أن: "خلال المحادثة، تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة اللبنانية مع التركيز على الأزمة الاجتماعية والسياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي. وجرى تبادل مفصل لوجهات النظر فيما يتعلق بمهمة التشكيل المبكر للحكومة اللبنانية، بما في ذلك في ضوء محاولات بعض الجهات الخارجية التأثير على هذه العملية ".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أكد مجددا موقفه المبدئي الثابت الداعم للسيادة الوطنية والاستقلال وسلامة أراضي لبنان واستقرارها السياسي الداخلي".