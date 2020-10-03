موسكو ترفض تصريحات السياسيين الألمان حول عدم استعدادها للحوار بشأن نافالني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن التصريحات الرسمية الصادرة عن برلين بشأن عدم استعداد روسيا للحوار مع السلطات الألمانية حول الآليات الثنائية المتخصصة في موضوع كشف ملابسات تسمم المعارض ألكسي نافالني غير صحيحة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لفتت انتباهنا إلى حقيقة عودة السياسيين الألمان ذات مستوى رفيع إلى إطلاق الجزء الثاني من الاتهامات والتهديدات البعيدة الاحتمال والتي لا أساس لها ضد بلدنا، تم ذكر أطروحة متناقضة حول الافتقار المزعوم للاستعداد في روسيا للحوار مع ألمانيا في إطار الآليات الثنائية المتخصصة القائمة".

وتابع البيان: "ننظر إلى هذه التصريحات على أنها محض افتراء، ونذّكر في هذا الصدد بأن الجانب الألماني يواصل تجاهل مقترحات إقامة تعاون للعمل على الكشف عن ملابسات ما يسمى بتسميم نافالني في إطار المشاورات القانونية بناء على بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

ونُقل نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية نهاية شهر آب/أغسطس على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين. وهو موجود حالياً في ألمانيا.

وتؤكد موسكو أن الادعاءات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني تطغى على نهج برلين المناهض لروسيا بشأن ما يزعم "تسميم" نافالني، وهذا يعتبر محاولة لتحويل المسؤولية في عدم رغبتها بالتعاون مع موسكو في القضية على الآخرين.