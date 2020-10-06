بوغدانوف يبحث التسوية الليبية مع مدير "مؤسسة برازافيل" غير الحكومية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، التسوية في ليبيا مع مدير "مؤسسة برازافيل"، جان-إيف أوليفييه.

موسكو - سبوتنيك. بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، التسوية في ليبيا مع مدير "مؤسسة برازافيل"، جان-إيف أوليفييه.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل جدي للآراء حول موضوع حل الوضع في ليبيا مع التركيز على تقديم مساعدة فعالة في تعزيز حوار سياسي ليبي شامل من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك ووفق صيغة برلين ودور الوسيط الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي".

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا الوضع السياسي الداخلي في عدد من الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك وفي سياق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، فضلا عن تطبيع الوضع في مالي خلال الفترة الانتقالية.

جدير بالذكر أن "مؤسسة برازافيل" هي منظمة غير الحكومية الدولية المتخصصة في حفظ السلام في أفريقيا.