بوتين يكشف عن هدايا أحفاده له في عيد ميلاده

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أحفاده يقدمون له الهدايا المصنوعة يدويا والرسومات في أعياد ميلاده.

ويشار إلى أن عمر الرئيس الروسي قد بلغ 68 سنة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال بوتين في مقابلة بثتها قناة "روسيا 1" التلفزيونية عندما سئل عما يقدمه له أحفاده "هدايا مصنوعة يدويا والرسومات والتهاني".

وأضاف "في حال لم يكونوا إلى جانبي في عيد ميلادي، فلا بد من أن يتصلوا بي ويظهرون أنفسهم بطريقة ما"، مشيرا إلى أنه ينتظر التهاني، في المقام الأول، من الأقارب والأصدقاء والأحفاد.

وولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1952، في مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حاليا).

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.