شارابوفا تدخل قائمة أغنى نساء في الولايات المتحدة

أدرجت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا في تصنيف قائمة أغنى النساء في الولايات المتحدة، اللواتي كون ثروتهن بأنفسهن.

ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، احتلت شارابوفا المرتبة 87 من أصل 97، وقدرت ثروتها بـ 200 مليون دولار والتي جمعتها من رياضة التنس، بالإضافة إلى شركتها "شوغربوفا" التي تصنع الحلويات الفاخرة.

وأعلنت شارابوفا، صاحبة الـ 33 عامًا ، في شهر شباط / فيراير الماضي، اعتزال كرة التنس بشكل نهائي إثر إصابتها بآلام متكرّرة على صعيد الكتف.

وتصدرت شارابوفا خلال مسيرتها المهنية تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى.