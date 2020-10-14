ميدفيديف: إغلاق الحدود ليس فعالا في مكافحة فيروس كورونا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن إغلاق الحدود ليس أداة فعالة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ميدفيديف في اجتماع مع رئيس أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف: "الفيروس لا يفهم أي حدود حتى إغلاق الحدود ليس وسيلة فعالة تماما لمكافحة الفيروس، لقد شعرنا بالفعل بكل هذا في الربيع، ويستمر الآن".

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد وافق على مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19" المستجد على الأراضي الروسية.

وأوعز رئيس الوزراء الروسي، ميشوستين، بتعليق دخول المواطنين الأجانب عن طريق البر على الحدود لغرض العمل، وكذلك للأغراض الخاصة والتعليمية والسياحية".